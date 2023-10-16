Вьялкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Василий Федорович

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