Петлин Родион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петлин Родион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петлин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Абросимова Анна Родионовна

Мать ребёнка: Петлина Софья

Орловская область, Тельчинский район, село Спасское
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кузьмина Мария Родионовна

Мать ребёнка: Петлина Софья

Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Мценский уезд, шашкино
Рождение ребёнка
1921

Сын: Петлин Николай Родионович

Мать ребёнка: Петлина Софья

Рождение ребёнка
1927

Сын: Петлин Василий Родионович

Мать ребёнка: Петлина Софья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Петлин Иван Родионович

Мать ребёнка: Петлина Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петлина Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Родионовна

Мать ребёнка: Петлина Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петлина Софья

Смерть
Неизвестно
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