Петлин Родион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петлин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Абросимова Анна Родионовна
Мать ребёнка: Петлина Софья
Орловская область, Тельчинский район, село Спасское
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кузьмина Мария Родионовна
Мать ребёнка: Петлина Софья
Шашкино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Мценский уезд, шашкино
Рождение ребёнка
1921
Сын: Петлин Николай Родионович
Мать ребёнка: Петлина Софья
Рождение ребёнка
1927
Сын: Петлин Василий Родионович
Мать ребёнка: Петлина Софья
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Петлина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петлина Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Родионовна
Мать ребёнка: Петлина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петлина Софья
Смерть
Неизвестно