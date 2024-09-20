Елена Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
25.08.1933

Дочь: Иванова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
14.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
02.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
02.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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