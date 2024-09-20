Елена Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.08.1933
Дочь: Иванова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно