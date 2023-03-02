Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти07.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Яценко Иосиф Иоаннович
Мать: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
После 1865
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Дацевич Александра Ивановна
Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1881
Сын: Неизвестно Николай Иванович
Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1883
Сын: Неизвестно Михаил Иванович
Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
07.05.1907
Похороны
Неизвестно