Яценко Иоанн (Иван) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

07.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Яценко Иосиф Иоаннович

Мать: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
После 1865

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Дацевич Александра Ивановна

Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1881

Сын: Неизвестно Николай Иванович

Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна

Липовая Долина, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1883

Сын: Неизвестно Михаил Иванович

Мать ребёнка: Яценко Неонила Васильевна

Липовая Долина, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
07.05.1907
Караваи, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Караваи, Полтавська область
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