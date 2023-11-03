Малышева Агафья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Каргапольцева Мария Яковлева
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
21.05.1862
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1863
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
07.01.1872
Дочь: Домна Яковлева
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
07.12.1874
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
15.11.1877
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Яков Иванов
Смерть
Неизвестно