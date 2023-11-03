Малышева Агафья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Агафья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Каргапольцева Мария Яковлева

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Рождение ребёнка
21.05.1862

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Рождение ребёнка
11.10.1863

Сын: Малышев Евлампий Яковлев

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Рождение ребёнка
07.01.1872

Дочь: Домна Яковлева

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Рождение ребёнка
07.12.1874

Сын: Малышев Антон Яковлев

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Рождение ребёнка
15.11.1877

Сын: Малышев Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Малышев Яков Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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