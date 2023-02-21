Кочмержевский Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочмержевский Владимир Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кочмержевская Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1900

Дочь: Шмидт Ирина(Рина) Владимировна

Мать ребёнка: Кочмержевская Мария Николаевна

Шуша
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кочмержевская Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Кочмержевская Мария Николаевна

г.Шуша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочмержевская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кочмержевская Мария Николаевна

г.Шуша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочмержевская Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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