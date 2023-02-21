Кочмержевский Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кочмержевская Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1900
Дочь: Шмидт Ирина(Рина) Владимировна
Мать ребёнка: Кочмержевская Мария Николаевна
Шуша
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кочмержевская Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Кочмержевская Мария Николаевна
г.Шуша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочмержевская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кочмержевская Мария Николаевна
г.Шуша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно