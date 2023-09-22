Тишков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Тишков Иоаким Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Солдатова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Студёное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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