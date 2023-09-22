Тишков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Солдатова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно