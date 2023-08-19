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Теплоухов Андрей Петрович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

20.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1983

Отец: Теплоухов Пётр Егорович

Мать: Теплоухова Галина Афанасьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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