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Теплоухов Андрей Петрович
Теплоухов Андрей Петрович
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
20.07.1983
Пол
Мужской
Отец
Теплоухов Пётр Егорович
1938 г.р.
Мать
Теплоухова Галина Афанасьевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1983
Отец:
Теплоухов Пётр Егорович
Мать:
Теплоухова Галина Афанасьевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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