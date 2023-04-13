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Лоскутов Андрей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лоскутов Захар

Мать: Лоскутова Аксинья Емельяновна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Елимаховна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лоскутов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Елимаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Мария Елимаховна

Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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