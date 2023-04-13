Лоскутов Андрей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Лоскутов Захар
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Елимаховна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Елимаховна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно