Трифонов (Матвеев) Гаврила Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Матвеев) Гаврила Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Трифонов Николай Матвеев

Мать: Трифонова (матвеева) Анна

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Трифонова (матвеева) Елена Данилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Гаврила Иванов Беляков, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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