Трифонов (Матвеев) Гаврила Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
22.10.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Гаврила Иванов Беляков, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно