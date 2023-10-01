Душенко Екатерина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1923
Дата смерти27.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1923
Отец: Иерусалимов Роман
Рождение ребёнка
23.08.1954
Дочь: Карцева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Душенко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симоненко Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Душенко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич
Смерть
27.12.1993