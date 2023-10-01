Душенко Екатерина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душенко Екатерина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1923

Дата смерти

27.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1923

Отец: Иерусалимов Роман

Мать: Иерусалимова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.08.1954

Дочь: Карцева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душенко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симоненко Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Душенко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Душенко Василий Яковлевич

Смерть
27.12.1993
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