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(Николаева) Анастасия Капитоновна
(Николаева) Анастасия Капитоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Николаев Капитон Васильевич
1878 г.р.
Мать
(Николаева) София
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Николаев Капитон Васильевич
Мать:
София
Смерть
Неизвестно
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