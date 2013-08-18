Зенин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенина Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Мария Сергеевна

Смерть
18.08.2013
Похороны
Неизвестно
Октябрьское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область