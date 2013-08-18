Зенин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенина Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенина Мария Сергеевна
Смерть
18.08.2013
Похороны
Неизвестно
Октябрьское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область