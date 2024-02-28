Ермошкин Пантелеимон Андреев
Место рождения
Дата рождения27.07.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.07.1898 ст.
Отец: Ермошкин Андрей Константинов
Мать: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл10об-11 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Крещение
27.07.1898 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл10об-11 Восприемники: Того же села крестьянин Павел Емельянов и того же села крестьянина Василия Иванова жена Параскева Макарова.
Смерть
Неизвестно