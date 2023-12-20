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(Пономарева) Галина (Васильевна)
(Пономарева) Галина (Васильевна)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1956
Пол
Женский
Отец
Василий
Мать
(Пономарева) Лукерья
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1956
Отец:
Василий
Мать:
Лукерья
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