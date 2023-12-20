(Пономарева) Галина (Васильевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пономарева) Галина (Васильевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1956

Отец: Василий

Мать: Лукерья

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