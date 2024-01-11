(Файзуллова) Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Файзуллова) Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файзулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хайруллин Абдулкаюм

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксянов Осман 1-Й Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халися

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Абдулхай

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Ярулла

Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж

Смерть
1963
д.Трехозерки
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