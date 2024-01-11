(Файзуллова) Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Файзулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Хайруллин Абдулкаюм
Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халися
Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Абдулхай
Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайруллин Ярулла
Отец ребёнка: Ситдиков Хайрулла 2-Й Муж
Смерть
1963
д.Трехозерки