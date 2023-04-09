Лосев Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лосев Владимир Серафимович

Мать ребёнка: Лосева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лосева Раиса Серафимовна

Мать ребёнка: Лосева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Виктор Серафимович

Мать ребёнка: Лосева Мария

Смерть
Неизвестно
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