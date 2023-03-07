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(Сазонова) Александра Васильевна

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Место рождения

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

09.05.1918

Дата смерти

Около 15.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918

Отец: Сазонов Василий Архипович

Мать: Сазонова Прасковья Павловна

Старые Ближевичи, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Титкова Валентина Лукьяновна

Отец ребёнка: Пинаев Лукьян Васильевич

Хатожа Куйбышевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Мария

Отец ребёнка: Пинаев Лукьян Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комкова Нина

Отец ребёнка: Пинаев Лукьян Васильевич

Смерть
Около 15.07.1949
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