(Сазонова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1918
Дата смертиОколо 15.07.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Титкова Валентина Лукьяновна
Отец ребёнка: Пинаев Лукьян Васильевич
Хатожа Куйбышевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королькова Мария
Отец ребёнка: Пинаев Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комкова Нина
Отец ребёнка: Пинаев Лукьян Васильевич
Смерть
Около 15.07.1949