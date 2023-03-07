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Малков Антон Галактионович
Малков Антон Галактионович
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Место рождения
Мулы
, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Дата рождения
1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Щербинина) Евдокия
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Мулы
, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Евдокия
Смерть
Неизвестно
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