Малков Антон Галактионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малков Антон Галактионович

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Место рождения

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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