(Барякова) Какимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барякова) Какимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Рафеков Зейнетдин

Отец ребёнка: Рафеков Аляутдин Алявотин

Красный Остров
Рождение ребёнка
1856

Сын: Аляутдинов Тажетдин

Отец ребёнка: Рафеков Аляутдин Алявотин

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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