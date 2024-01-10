(Барякова) Какимя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Рафеков Зейнетдин
Отец ребёнка: Рафеков Аляутдин Алявотин
Красный Остров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Аляутдинов Тажетдин
Отец ребёнка: Рафеков Аляутдин Алявотин
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно