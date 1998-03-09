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Сафронова Александра Игоревна
Сафронова Александра Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1998
Пол
Женский
Отец
Соколов Игорь Викторович
1961 г.р.
Мать
Сафронова Снежана Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1998
Отец:
Соколов Игорь Викторович
Мать:
Сафронова Снежана Сергеевна
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