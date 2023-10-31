Малишевский Адам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1870
Жена: Малишевская Фекла
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шитко Стефания
Мать ребёнка: Малишевская Фекла
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Малишевский Казимир Адамов
Мать ребёнка: Малишевская Фекла
Смерть
Неизвестно