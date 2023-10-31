Малишевский Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малишевский Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1870

Жена: Малишевская Фекла

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шитко Стефания

Мать ребёнка: Малишевская Фекла

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Малишевский Казимир Адамов

Мать ребёнка: Малишевская Фекла

Смерть
Неизвестно
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