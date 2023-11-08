Горский Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти01.12.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1927
Сын: Горский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Горская Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1958
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область