Горский Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горский Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

01.12.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1927

Сын: Горский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Горская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горская Екатерина Ивановна

Смерть
01.12.1958
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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