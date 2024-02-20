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Туганов Хаджи-Омар
Туганов Хаджи-Омар
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
1860
Пол
Мужской
Отец
Туганов Базруко Созорукович
1809 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Туганов Базруко Созорукович
Мать:
?
Смерть
1860
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