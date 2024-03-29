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Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.08.1950

Дочь: Васильева Галина Петровна

Отец ребёнка: Тимофеев Пётр Тимофеевич

Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
С 1950 по 1955

Сын: Тимофеев Руфим Петрович

Отец ребёнка: Тимофеев Пётр Тимофеевич

Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитрива Рита Петровна

Отец ребёнка: Тимофеев Пётр Тимофеевич

Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Пётр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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