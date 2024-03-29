Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 15.08.1950
Дочь: Васильева Галина Петровна
Отец ребёнка: Тимофеев Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1950 по 1955
Отец ребёнка: Тимофеев Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитрива Рита Петровна
Отец ребёнка: Тимофеев Пётр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно