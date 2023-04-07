Михаил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Емельян Иванович
Мать: Капитолина Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Егор Михайлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Никита Михайлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Федот Михайлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тарасовна
Смерть
Неизвестно