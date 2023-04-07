Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Емельян Иванович

Мать: Капитолина Ивановна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Егор Михайлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Никита Михайлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Федот Михайлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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