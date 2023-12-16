Юманова (Прокопенко) Мария Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮманова (Прокопенко) Мария Калистратовна

Юманова (Прокопенко) Мария Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1917

Дата смерти

20.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1917

Отец: Прокопенко Калистрат Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Юманов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Юманов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
31.05.1947

Дочь: Челнокова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Юманов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
03.01.1950

Сын: Юманов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Юманов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
28.06.1952

Сын: Юманов Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Юманов Алексей Яковлевич

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.02.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close