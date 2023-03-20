Дий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Германов Иван Иванов
Мать: Пелагея Ефимова
Бракосочетание
19.04.1833
Жена: Пелагия Иванова
Метрическая книга 1833 г
Рождение ребёнка
24.10.1834
Сын: Степан Диев
Мать ребёнка: Пелагия Иванова
Метрическая книга 1834 г
Рождение ребёнка
29.10.1837
Сын: Георгий Диев
Мать ребёнка: Пелагия Иванова
Метрическая книга 1837
Рождение ребёнка
01.09.1841
Дочь: Марфа Диева
Мать ребёнка: Пелагия Иванова
Метрическая книга 1841 г
Бракосочетание
04.02.1845
Жена: Евфимия Миронова
Метрическая книга 1845 г.
Рождение ребёнка
28.12.1848
Дочь: Варвара Диева
Мать ребёнка: Евфимия Миронова
Метрическая книга 1848 г
Смерть
Неизвестно