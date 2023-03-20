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Дий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Германов Иван Иванов

Мать: Пелагея Ефимова

Бракосочетание
19.04.1833

Жена: Пелагия Иванова

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1833 г
Рождение ребёнка
24.10.1834

Сын: Степан Диев

Мать ребёнка: Пелагия Иванова

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1834 г
Рождение ребёнка
29.10.1837

Сын: Георгий Диев

Мать ребёнка: Пелагия Иванова

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1837
Рождение ребёнка
01.09.1841

Дочь: Марфа Диева

Мать ребёнка: Пелагия Иванова

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1841 г
Бракосочетание
04.02.1845

Жена: Евфимия Миронова

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1845 г.
Рождение ребёнка
28.12.1848

Дочь: Варвара Диева

Мать ребёнка: Евфимия Миронова

Нурмойла, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1848 г
Смерть
Неизвестно
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