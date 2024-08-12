Коршикова Евдокия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршикова Евдокия Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Коршиков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Коршиков Михаил Тарасович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Коршикова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.04.1901

Сын: Коршиков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Коршиков Михаил Тарасович

Смерть
1940

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