Коршикова Евдокия Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Коршиков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Коршиков Михаил Тарасович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Коршикова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.04.1901
Отец ребёнка: Коршиков Михаил Тарасович
Смерть
1940