Чуткова Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуткова Ксения Иванова

Чуткова Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1910

Дочь: Чуткова Анастасия Михаилова

Отец ребёнка: Чутков Михаил Иванов

ГАСО ф6 о17 8-10 марта 1910г Анастасия Родители: деревни Шуртана крестьянин Михаил Иоаннов Чутков и законная его жена Ксения Иоаннова, оба православные Восприемники: сноха их Матрона Тимофеева Чутков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чутков Михаил Иванов

Место жительства
Неизвестно
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close