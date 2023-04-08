Чуткова Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1910
Дочь: Чуткова Анастасия Михаилова
Отец ребёнка: Чутков Михаил Иванов
ГАСО ф6 о17 8-10 марта 1910г Анастасия Родители: деревни Шуртана крестьянин Михаил Иоаннов Чутков и законная его жена Ксения Иоаннова, оба православные Восприемники: сноха их Матрона Тимофеева Чутков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чутков Михаил Иванов
Место жительства
Неизвестно
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно