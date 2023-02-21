Беляков Виталий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Виталий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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