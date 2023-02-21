Беляков Виталий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно