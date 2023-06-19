Демпт Констнантин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1889 ст.
Жена: Демпт Юлия Евстафиевна
Храм Никиты Мученика в Старой Басманной
Рождение ребёнка
03.06.1892 ст.
Дочь: Золотова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Демпт Юлия Евстафиевна
Смерть
1918