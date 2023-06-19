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Демпт Констнантин Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.08.1889 ст.

Жена: Демпт Юлия Евстафиевна

Москва, город федерального значения Москва
Храм Никиты Мученика в Старой Басманной
Рождение ребёнка
03.06.1892 ст.

Дочь: Золотова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Демпт Юлия Евстафиевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва