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Рыбаков Альберт Никифорович

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Место рождения

Большая Шуйма, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Шуйма, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1964

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
?.11.1982
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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