Рыбаков Альберт Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.1982
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно