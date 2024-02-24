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Нуртдинов Риф Флюрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1963

Отец: Нуртдинов Флюр Мирзахметович

Мать: Мирвалиева Миннинур Ахметвалиевна

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