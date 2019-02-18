Степакова (Дашевская) Светлана Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степакова (Дашевская) Светлана Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1962

Дата смерти

18.02.2019

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1962

Отец: Дашевский Марк Моисеевич

Мать: Дашевская Зоя Павловна

Рождение ребёнка
11.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степаков Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаков Александр Павлович

Смерть
18.02.2019
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