Степакова (Дашевская) Светлана Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1962
Дата смерти18.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1962
Отец: Дашевский Марк Моисеевич
Мать: Дашевская Зоя Павловна
Рождение ребёнка
11.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степаков Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2019