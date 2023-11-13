Филимонов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Филимонов Семён Антипович
Мать: Филимонова Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Филимонов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964