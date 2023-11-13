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Филимонов Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Филимонов Семён Антипович

Мать: Филимонова Неизвестно

Рождение ребёнка
1921

Сын: Филимонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Филимонова Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Пелагея Григорьевна

Смерть
1964
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