Хамидуллин Хамидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Хамидулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ахметова Минсафа

Мать ребёнка: не указана

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Галимьян

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Салимьян

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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