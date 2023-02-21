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Яндулова (Аляпкина) Алевтина Дмитриевна
Яндулова (Аляпкина) Алевтина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Аляпкин Дмитрий Федотович
Мать
Аляпкина (Федейкина) Александра Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Аляпкин Дмитрий Федотович
Мать:
Аляпкина Александра Петровна
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