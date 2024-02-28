Фролов Емельян Кузьмич
Место рождения
Дата рождения11.08.1884
Дата смертиПосле 1945
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1884
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Фролов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна
Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фролов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1914
Дочь: Агриппина Емельяновна
Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1916
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1917
Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1945