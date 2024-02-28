Фролов Емельян Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Емельян Кузьмич

Место рождения

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

11.08.1884

Дата смерти

После 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1884

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Фролов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна

Сельцо Чермошны Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Фролов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фролов Илья Емельянович

Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Агриппина Емельяновна

Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1916

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Фролов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Фролова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Наталья Васильевна

Смерть
После 1945
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