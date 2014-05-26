Сокальский Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1955
Дата смерти26.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1955
Отец: Сокальский Иван Аркадиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.12.1975
Рождение ребёнка
09.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сокальская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сокальская Татьяна Алексеевна
Смерть
26.05.2014
Похороны
Неизвестно