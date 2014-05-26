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Сокальский Сергей Иванович

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

23.10.1955

Дата смерти

26.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1955

Отец: Сокальский Иван Аркадиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
06.12.1975

Жена: Сокальская Татьяна Алексеевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
09.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокальская Татьяна Алексеевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокальская Татьяна Алексеевна

Житомир, Житомирська область
Смерть
26.05.2014
Житомир, Житомирська область
Похороны
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
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