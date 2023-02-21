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Эмих Виктор Романович

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Место рождения

Россия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский

Дата рождения

21.03.1914

Дата смерти

18.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЭ
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1914

Отец: Эмих Роман Иванович

Мать: Эмих Анфиса Николаевна

Россия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский
Смерть
18.02.1942
Советский Союз,Смоленская область,Износковский район,д. Захарово
Погиб в бою. Перезахоронен с. Ивановское Калужской области.
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