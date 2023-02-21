Эмих Виктор Романович
Место рожденияРоссия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский
Дата рождения21.03.1914
Дата смерти18.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1914
Отец: Эмих Роман Иванович
Мать: Эмих Анфиса Николаевна
Россия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский
Смерть
18.02.1942
Советский Союз,Смоленская область,Износковский район,д. Захарово
Погиб в бою. Перезахоронен с. Ивановское Калужской области.