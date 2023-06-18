Шараметова Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.2012
Сын: Шараметов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Шараметов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
02.01.2017
Сын: Шараметов Яков Владимирович
Отец ребёнка: Шараметов Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
20.10.2020
Сын: Шараметов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Шараметов Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно