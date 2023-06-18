Шараметова Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шараметова Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.2012

Сын: Шараметов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Шараметов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
02.01.2017

Сын: Шараметов Яков Владимирович

Отец ребёнка: Шараметов Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
20.10.2020

Сын: Шараметов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Шараметов Владимир Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шараметов Владимир Анатольевич