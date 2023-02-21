Котукова Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котукова Наталия Ивановна

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Место рождения

Орлов-гай

Дата рождения

17.02.1957

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1957

Отец: Лопатин Иван Иванович

Мать: не указана

Орлов-гай
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