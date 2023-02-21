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Котукова Наталия Ивановна
Котукова Наталия Ивановна
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Место рождения
Орлов-гай
Дата рождения
17.02.1957
Пол
Женский
Отец
Лопатин Иван Иванович
1927 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1957
Отец:
Лопатин Иван Иванович
Мать: не указана
Орлов-гай
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