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Черток Михаил Ааронович

Место рождения

с. Усть-Кут

Дата рождения

24.12.1906

Дата смерти

08.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906

Отец: Черток Аарон Давидович

Мать: Черток Сарра Сауловна

с. Усть-Кут
Обрезание
31.12.1906
с. Усть-Кут
обрезан и наречен 31 Декабря 1906 г. 27 Тенвеса 5667 обряд обрезания совершил Иркутский мещанин Д.М. Черток
Совершение преступления
Неизвестно
Черток Михаил Аронович (1906) Дата рождения: 1906 г. Место рождения: с. Усть-Кут Иркутской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: среднее техническое Профессия / место работы: начальник ... Показать все
Смерть
08.09.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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