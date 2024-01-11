Черток Михаил Ааронович
Место рожденияс. Усть-Кут
Дата рождения24.12.1906
Дата смерти08.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1906
Отец: Черток Аарон Давидович
Мать: Черток Сарра Сауловна
с. Усть-Кут
Обрезание
31.12.1906
с. Усть-Кут
обрезан и наречен 31 Декабря 1906 г. 27 Тенвеса 5667 обряд обрезания совершил Иркутский мещанин Д.М. Черток
Совершение преступления
Неизвестно
Черток Михаил Аронович (1906) Дата рождения: 1906 г. Место рождения: с. Усть-Кут Иркутской обл. Пол: мужчина Национальность: еврей Образование: среднее техническое Профессия / место работы: начальник ... Показать все
Смерть
08.09.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область