Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

04.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875

Отец: Федосов Василий Минаевич

Мать: Федосова Надежда Николаевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1893

Жена: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Федосов Яков

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1896

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1899

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.08.1901

Сын: Федосов Самуил

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Федосов Георгий

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1909

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1912

Сын: Федосов Иван

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Федосов Николай

Мать ребёнка: Федосова Фекла Логиновна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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