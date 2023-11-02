Ковалева (Тимченкова) Анна Григорьевна (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1863 и 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1890
Рождение ребёнка
19.08.1896
Сын: Ковалев Андрей Трифонович
Отец ребёнка: Ковалев Трифон Евтихиевич (Евтихьев)
Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно