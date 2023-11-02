Ковалева (Тимченкова) Анна Григорьевна (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Тимченкова) Анна Григорьевна (Григорьева)

Ковалева (Тимченкова) Анна Григорьевна (Григорьева)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1863 и 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Ковалев Трифон Евтихиевич (Евтихьев)

Рождение ребёнка
19.08.1896

Сын: Ковалев Андрей Трифонович

Отец ребёнка: Ковалев Трифон Евтихиевич (Евтихьев)

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close