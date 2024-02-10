Данилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Александр

Данилов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Федор

Мать: Агния

Смерть
Неизвестно
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