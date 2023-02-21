Яковенко Пётр Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко Пётр Моисеевич

Яковенко Пётр Моисеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1996

Сын: Яковенко Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резниченко-Яковенко Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковенко Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковенко Прасковья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close