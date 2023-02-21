Яковенко Пётр Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1996
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резниченко-Яковенко Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковенко Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковенко Прасковья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1946