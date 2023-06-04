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(Лобачева) Надежда Михайловна
(Лобачева) Надежда Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Лобачев Михаил Васильевич
1909 г.р.
Мать
Лобачева (Криулина) Екатерина Васильевна
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Лобачев Михаил Васильевич
Мать:
Лобачева Екатерина Васильевна
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