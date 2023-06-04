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(Лобачева) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Лобачев Михаил Васильевич

Мать: Лобачева Екатерина Васильевна