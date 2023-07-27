Парашин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парашин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тамара Александровна

Мать ребёнка: Парашина Анна Георгиевна

Ташкент, УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Парашина Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфёрова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Парашина Анна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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